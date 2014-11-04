Центрвиборчком опрацював 99,93% електронних протоколів

Центральна виборча комісія станом на 7.35 опрацювала 99,93% електронних протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах до Верховної Ради у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

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