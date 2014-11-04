Центрвиборчком опрацював 99,93% електронних протоколів
08:24, 04 листопада 2014Політика
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Центральна виборча комісія станом на 7.35 опрацювала 99,93% електронних протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах до Верховної Ради у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
ЦВК залишилося опрацювати менше 0.1% протоколів / УНІАН
Відповідно до інформації на сайті ЦВК, до парламенту проходять шість партій.
Партія «Народний фронт» набрала 22,14% голосів виборців, партія «Блок Петра Порошенка» - 21,81%, партія «Самопоміч» - 10,98%, «Опозиційний блок» - 9,42%, Радикальна партія – 7,44%, «Батьківщина» - 5,68%.
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