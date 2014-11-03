ЦВК назвала першого депутата нової Ради

Центральна виборча комісія підписала протокол про результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 45 в Донецькій області, згідно з яким народним депутатом України на позачергових парламентських виборах визнано обраними Юхима Звягільського.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний протокол комісія підписала на сьогоднішньому засіданні.

Читайте такожВ одному з округів Донецької області переміг 81-річний регіоналСамовисуванець, член Партії регіонів Звягільський набрав 72,73% голосів. Таким чином, він вчергове став народним депутатом.

Довідка. Звягільський народився 20 лютого 1933 року і є найстаршим серед кандидатів у народні депутати 8-го скликання. Був депутатом усіх попередніх скликань Ради.