ЄС єдиний у підтримці повного виконання Мінських угод та проведенні реформ в Україні – Могеріні

Могеріні назвала обговорення ситуації в Україні «дуже важливою дискусією».

Високий представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що серед країн-членів ЄС є повна єдність у підтримці повного виконання Мінських домовленостей та процесу реформ в Україні.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила у понеділок в Брюсселі на прес-конференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, на якому обговорювалося українське питання.

Могеріні назвала обговорення ситуації в Україні «дуже важливою дискусією, особливо з врахуванням нашої сильної політики невизнання анексії Криму».

За її словами, міністри обговорили «два треки» щодо України. «Перш за все, це стосується нашої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України і нашої повної прихильності підтримці та допомозі у повному виконанню Мінських домовленостей. Друге, але не менш важливе, це наша підтримка процесу реформ в Україні. Ми обговорили це з міністрами. Я зареєструвала повну єдність з обох елементів нашої політики», - зауважила високий представник ЄС.