Угорщина виступає проти розміщення в Берегово батальйону українських військових

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто висловлює обурення тим, що, за його словами, в Україні нібито вважають угорську меншину «загрозою».

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступає проти розміщення в Берегово на Закарпатті батальйону українських військових чисельністю до однієї тисячі солдатів.

Як йдеться на сайті угорського МЗС, про це Сійярто заявив сьогодні у Брюсселі журналістам в рамках своєї участі у Раді Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ.

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Він повідомив, що на зустрічі європейських міністрів висловив стурбованість щодо наміру України «передислокувати батальйон від близько 800 до однієї тисячі солдатів зі сходу в місто Берегове», в якому проживає найбільша кількість угорців.

За словами глави МЗС Угорщини, «навіть ще більше занепокоєння викликає причина цього заходу, про що угорській стороні пояснило Міністерство оборони України, як необхідність з огляду на загрози територіальній цілісності України».

«Це означає, що Київ розглядає угорську національну меншину як фактор загрози, що обурює, і є тим, що Угорщина відкидає найбільш рішучим чином», - наголосив Сійярто.