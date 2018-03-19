Угорщина вимагає від України внести зміни до закону про освіту і погрожує блокувати зустрічі на рівні ЄС та НАТО

Глава угорського МЗС заявляє, що в його країни немає інших інструментів, як блокувати європейські та євроатлантичні прагнення України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що його країна вимагає від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Як йдеться у повідомленні на сайті МЗС Угорщини, про це Сійярто сказав сьогодні журналістам в рамках своєї участі у Раді Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ.

«Що стосується України, Угорщина не має в своєму розпорядженні інших інструментів, ніж блокувати міжнародні, європейські та євроатлантичні прагнення України», - наголосив глава угорського МЗС.

«Відповідно, Угорщина також не підтримуватиме проведення зустрічі міністрів оборони ЄС-Україна, запланованої на квітень, та саміту НАТО-Україна, запланованого цього літа», - підкреслив Сійярто.

Він зазначив, що Угорщина підтримає проведення цих зустрічей лише в тому разі, «якщо Україна виконуватиме свої міжнародні зобов'язання та умови щодо задоволення прав угорської національної меншини на Закарпатті».

Також на засіданні Ради ЄС глава МЗС Угорщини попросив європейських міністрів «не бути осторонь», коли, за його переконанням, «Україна здійснює порушення міжнародного права».

Водночас Сійярто закликав європейських міністрів «чітко заявити, що дотримання міжнародного права є однією з передумов для подальшого прогресу та підтримки на шляху до європейської інтеграції».

«Той факт, що така країна, як Україна займає геополітично важливу позицію, не означає, що вона звільнена від дотримання міжнародного права або від її зобов'язання захищати меншини, які проживають на її території», - зауважив міністр закордонних справ Угорщини.

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Як повідомила прес-служба угорського МЗС, в останньому листі до посадовців Євросоюзу та генерального секретаря НАТО, Сійярто наголосив, що «Угорщина охоче повернеться до позиції підтримки України, якщо Київ гарантуватиме, що закон про освіту не набуде чинності до 2023 року і що до його тексту будуть внесені відчутні зміни».

Також він сказав, що Україна має провести необхідні консультації з угорською меншиною і лише після досягнення домовленостей з нею втілювати цей закон на основі таких консультацій.

«Угорщина і Європейський Союз розраховують, що Україна втілить рекомендації Венеційської комісії, проконсультується з національними меншинами та серйозно сприйме заборону на усунення існуючих прав. Тому переговори з угорською національною меншиною мають розпочатися і реалізація українського освітнього закону має бути призупинена», - додав Сійярто.

Як відомо, Україна сподівається, що у липні цього року відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів під час саміту НАТО у Брюсселі.