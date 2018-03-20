"Бабах! Що, вс**лися?": у Савченко прокоментували дивний ролик (відео)

Представник Надії Савченко наголосила, що в ролику все сказано.

Ролик народного депутата Надії Савченко із зали Верховної Ради не можна трактувати як загрозу.

Про це в коментарі для InfoResist заявила прес-секретар парламентарія Проторченко Тетяна.

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"Де там загроза? Діти граються пістолетами — це загроза чи ні? Не треба шукати додатковий сенс там, де його немає. Весь сенс показаний таким, яким він є", — сказала вона.

Представник парламентаря наголосила, що в ролику все сказано.

"Все, що відбувається в Раді, абсурдно. Це абсурд. Це моя точка зору. Те, як люди поводяться. Вони відірвалися від землі", — зазначила Проторченко.

Раніше в мережі з'явилося дивне 16-секундне відео з нардепом Надією Савченко у Верховній Раді. "Бабах! Що, всра*ися?", - говорить нардеп в ньому, тролячи своїх колег з ВР, стоячи в залі парламенту.