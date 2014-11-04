Бойовики продовжують блокувати роботу ОВК № 59 на Донеччині

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко.

”Як і раніше, доступ ДВК до ОВК № 59 станом на ранок 4 листопада унеможливлений через присутність невідомих озброєних людей”, - сказав він.

Читайте такожНа Черкащині зник голова ОВК № 198 з протоколами 4 комісій - ОпораЗа словами Хівренка, Центрвиборчком сьогодні орієнтовно о 14.00 очікує оригінальні протоколи від 22-ї ОВК (Волинська область), а орієнтовно о 12.00 - підписи оригіналів протоколів 137-ї ОВК (Одеська область). ”Вирішується питання щодо їхнього транспортування до Києва, до ЦВК”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, окружком № 59 не ввів до електронної системи ”Вибори” відомості про підсумки голосування за партійними списками на парламентських виборах з 18 дільниць та за кандидатів-мажоритарників - з 19 дільниць.