Рада нарешті схвалила порядок денний сесії

У порядку денному – 2900 законопроектів.

Верховна Рада України ухвалила постанову про порядок денний восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (№8063).

Як передає кореспондент УНІАН, після консультацій, з четвертої за сьогодні спроби за це рішення проголосували 239 народних депутатів із 355, зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом постанови передбачається затвердити порядок денний восьмої сесії ВР із врахуванням пропозицій комітетів щодо законопроектів, які не рекомендовані для включення до порядку денного, які рекомендується повернути на доопрацювання, та які вважати такими, що відкликані ініціаторами їх внесення.

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Як зазначив голова Верховної Ради Андрій Парубій, в запропонованому порядку денному сесії міститься 2900 законопроектів.

Так, серед питань, підготовлених до розгляду на пленарних засіданнях, зокрема, президентський проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) (№2217а).

Крім того, серед питань, які доручається підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії, зокрема, проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (№7203), а також депутатський проект закону про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності) (№6773).

Серед законопроектів, які за висновками комітетів ВР втратили актуальність та пропонуються на відхилення з інших підстав, зокрема, президентський проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів) (№1776).