Роботу заблоковано: Рада вкотре провалила порядок денний

Парубій оголосив перерву в пленарному засіданні та запросив голів фракцій і груп на нараду.

Верховна Рада вдруге не змогла набрати голосів, щоб ухвалити порядок денний 8-ї сесії.

Під час першого голосування рішення підтримали 199 народних депутатів при 226 необхідних, друга спроба дала 204 голоси, втретє за порядок денний проголосували 202 депутати, передає "Українська правда".

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"Таким чином, колеги, ми не прийняли порядку денного сесії, ми не можемо розпочинати роботу, і, користуючись своїм правом, я оголошую перерву в пленарному засіданні і запрошую голів фракцій і груп на нараду", - заявив голова парламенту Андрій Парубій після голосування. Він додав, що перерву оголошено на 15 хвилин.

Раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав народних депутатів прийняти врешті-решт порядок денний 8 парламентської сесії. "Три пленарних тижні поспіль о 10.30 у вівторок я принижуюсь на всю Україну, ставлячи по 5-7 разів порядок денний сесії", - поскаржився він.