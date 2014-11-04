НАТО зафіксувало велику кількість військ РФ на східних кордонах України

Про це власному кореспонденту УНІАН у вівторок в Брюсселі повідомили у штаб-квартирі Об’єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE).

«На східному кордоні України залишається значна присутність російських військ, включаючи повторну конфігурацію декількох батальйонів тактичної групи. Таке пересування може бути чи поверненням на базу чи переміщенням на нову позицію. Однак батальйони, які залишаються, продовжують здійснювати дестабілізуючий тиск», - зазначили в SHAPE.

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Крім того, у штаб-квартирі додали, що днями Верховний головнокомандуючий силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав говорив про присутність до 300 російських військових у східній Україні, які тренують бойовиків.