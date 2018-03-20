Президент Єврокомісії направив привітального листа Путіну

"Нашою спільною метою повинно бути відновлення кооперативного панєвропейського безпекового порядку", - закликав Путіна президент ЄК.

Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер написав привітального листа переобраному президентом Росії Володимиру Путіну.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі повідомив речник Європейської комісії Маргарітіс Шінас.

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«Вітаю з вашим переобранням президентом Російської Федерації. Я завжди говорив, що позитивні відносини між Європейським Союзом та Російською Федерацією мають вирішальне значення для безпеки нашого континенту. Нашою спільною метою повинно бути відновлення кооперативного панєвропейського безпекового порядку», - зачитав речник листа.

У цьому зв’язку Юнкер також написав, що він сподівається, що Путін використає весь термін перебування на посаді, «щоби досягти цієї мети».

«Я завжди буду партнером у цих зусиллях», - наголосив він у листі.