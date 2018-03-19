ЄС не визнає російські "вибори Путіна" в українському Криму

Євросоюз залишається незмінним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

В Європейському Союзі заявляють, що ЄС не визнає незаконну анексію Росією Криму, а тому не визнає і проведених там виборів російського президента.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві речника ЄС, яка була розповсюджена сьогодні в Брюсселі.

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«ЄС не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією, і тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Спостерігачі ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини) не вели жодної діяльності на цих незаконно приєднаних територіях, участь дипломатів держав-членів ЄС у спостережній діяльності в рамках місії ОБСЄ/БДІПЛ також обмежувалася визнаною територією Російської Федерації. ЄС залишається незмінним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України», - йдеться в заяві.

В ЄС також зазначили, що, згідно з попередніми висновками міжнародно визнаної місії спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ, вибори були такими, що проводилися в надмірно контрольованому правовому та політичному середовищі.

Місія ОБСЄ/БДІПЛ також зафіксувала обмеження свободи зборів та висловлювань, а також реєстрацію кандидатів, яка спричинила відсутність справжньої конкуренції.

В цілому, спостережна місія ОБСЄ/БДІПЛ визнала, що вибори були проведені ефективно та організовано, незважаючи на недоліки, пов'язані з секретністю голосування та прозорістю підрахунку голосів.

Як відомо, президентські вибори в РФ відбулися 18 березня, в ході яких президент РФ Володимир Путін був переобраний на четвертий термін.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, у день річниці незаконної анексії Криму, «голосування» на виборах президента РФ проходило, в тому числі, і на території тимчасово окупованого українського півострова.

Президент Петро Порошенко заявив, що «вибори» президента РФ в окупованому Криму стали черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права, і закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

Список із 140 осіб, причетних до організації і проведення незаконних виборів у Криму, вже передано главам МЗС країн - членів Європейського Союзу.