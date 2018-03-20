"Кнопкодав-рецидивіст" Яценко у ВР голосував одразу за шістьох під вигуки "давай, Антон!" (відео)

На відео можна побачити, як депутат під час голосування починає тиснути на кнопки своїх колег під супровід вигуків «Антон, Антон!…давай, Антон!» та посмішки очевидців порушення.

Нардеп Антон Яценко з групи "Відродження" сьогодні під час засідання Верховної Ради голосував одразу за шістьох своїх колег.

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Про це повідомив «Рух Чесно» на своїй сторінці у Twitter, оприлюднивши відповідне відео.

«У кнопкодава-рецидивіста з «Відродження» Яценка з'явились "вболівальники" у Верховній Раді. Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох - йому в залі кричали "Антон! Давай, Антон!" Інші депутати, зокрема з «Народного фронту», бачили порушення, але просто сиділи і сміялись», – йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити, як депутат під час голосування починає тиснути на кнопки своїх колег під супровід вигуків «Антон, Антон!…давай, Антон!» та посмішки очевидців порушення.