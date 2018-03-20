"Кнопкодав-рецидивіст" Яценко у ВР голосував одразу за шістьох під вигуки "давай, Антон!" (відео)

15:21, 20 березня 2018
Політика
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Депутат голосував одразу за шістьох / Скріншот відео &quot;Рух Чесно&quot;

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Про це повідомив «Рух Чесно» на своїй сторінці у Twitter, оприлюднивши відповідне відео.

«У кнопкодава-рецидивіста з «Відродження» Яценка з'явились "вболівальники" у Верховній Раді. Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох - йому в залі кричали "Антон! Давай, Антон!" Інші депутати, зокрема з «Народного фронту», бачили порушення, але просто сиділи і сміялись», – йдеться в повідомленні.

На відео можна побачити, як депутат під час голосування починає тиснути на кнопки своїх колег під супровід вигуків «Антон, Антон!…давай, Антон!» та посмішки очевидців порушення.

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Теги: #Рада#кнопкодавство у Раді