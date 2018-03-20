В Раді пропонують визнати Путіна нелегітимним

Також у ВР пропонують звернутися до Ради Безпеки та Генасамблеї ООН із закликом визнати результати виборів в РФ нелегітимними та вжити заходів щодо ухвалення відповідних санкцій.

Через проведення виборів президента РФ на території окупованого Криму у Верховній Раді пропонують не визнавати їх результатів та визнати Володимира Путіна нелегітимним президентом.

Про це йдеться у проекті постанови №8153 зареєстрованому у ВР 19 березня.

"Не визнавати легітимність виборів Президента Російської Федерації їх результатів, правових наслідків та актів нелегітимно обраної на цю посаду особи", - йдеться у законопроекті.

Також у проекті постанови пропонують звернутися до Ради Безпеки та Генасамблеї ООН із закликом визнати результати виборів в РФ нелегітимними та вжити заходів щодо ухвалення відповідних санкцій відносно кожної особи, причетної до організації виборів у Криму.

Нагадаємо, Україна вже направила до Євросоюзу лист із 140 прізвищами людей, які причетні до організації та проведення виборів президента Росії в незаконно анексованому РФ Криму.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня у Росії відбулися президентські вибори, на яких, набравши понад 75% голосів, переміг Володимир Путін.