Ірина Луценко очолила міжфракційне об'єднання "Чужих дітей не буває"

Ірина Луценко стала керівником нового об'єднання депутатів у парламенті.

У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об'єднання "Чужих дітей не буває".

Читайте такожГодинник за 171 тисячу гривень, сукня за 78 тисяч: як сьогодні нардепи демонстрували хороший смак (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі оголосила перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко.

Вона повідомила, що керівником об'єднання обрано заступника голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ірину Луценко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко розповіла, навіщо кнопкодавила, і закликала карати кнопкодавів.