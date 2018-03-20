Ірина Луценко очолила міжфракційне об'єднання "Чужих дітей не буває"

15:42, 20 березня 2018
Політика
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У Раді з'явилося нове міжфракційне об'єднання / Фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в сесійній залі оголосила перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко.

Вона повідомила, що керівником об'єднання обрано заступника голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ірину Луценко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко розповіла, навіщо кнопкодавила, і закликала карати кнопкодавів.

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Теги: #Ірина Луценко