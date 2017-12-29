Ірина Луценко розповіла, навіщо кнопкодавила, і закликала карати кнопкодавів

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко стверджує, що змусити депутатів мобілізуватися та голосувати під час засідань зможуть штрафні санкції: відлучення від голосування та надання фракції можливості відкликання таких депутатів. Про це вона заявила у телеефірі, передає 112.ua.

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"Не хочуть депутати голосувати. Ми [коаліція] голосуємо. Нас не підтримують інші представники. 226 голосів є. Але ці голоси не завжди присутні в залі. Щоб мобілізувати депутатів, треба придумати їм якісь покарання. Наприклад, відлучити від голосування, мати можливість фракції, партії, відкликати цих депутатів. Такий законопроект теж не проголосований в Раді", - сказала Луценко.

На питання про те, чи кнопкодавила Ірина Луценко, вона відповіла негативно. Проте, ведучий зазначив, що є відео, яке це підтверджує.

"Це може бути старе відео. Я не кнопкодавила. Це може бути літом, був раз випадок, я про нього призналась. Так, це було 5 законів, яких чекало суспільство. Тоді це був момент", - прокоментувала Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня чотирьох нардепів з групи "Воля народу" зловили на кнопкодавстві під час голосування за зміни до Бюджетного кодексу.

У березні журналісти програми "Схеми" запитали у екс-регіонала Антона Яценка, чому він голосував за шістьох своїх колег. Він відповів: "Тому що погода гарна!".