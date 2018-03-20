У кабінеті Холодницкого виявили "прослушку" - ЗМІ

"Прослушка" була закладена в акваріум, проте в САП поки що не підтверджує цю інформацію.

У кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького було знайдено обладнання для прослуховування.

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Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на власні джерела. САП поки що не підтверджує цю інформацію.

Як зазначається, "прослушка" була закладена в акваріум.

Також видання зазначає, що встановив "прослушку" нібито працівник фірми, яка займається обслуговуванням акваріумів.

За словами співрозмовників "Обозревателя", "прослушка" належить НАБУ.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький готується подати у відставку. Поки не повідомляється, з чим пов'язане таке рішення.