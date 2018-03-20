Холодницький хоче подати у відставку - ЗМІ

Про свій намір він нібито повідомив у колективі.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький готується подати у відставку.

Про це ТСН.ua повідомили кілька власних джерел. "Він говорив це у колективі САП", - розповів співрозмовник.

Поки не повідомляється, з чим саме пов'язане таке рішення.

Раніше повідомлялося, що антикорупційні органи повідомляють про тиск з боку влади. Так, директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявляє, що влада і правоохоронні органи у другому півріччі минулого року намагались зруйнувати НАБУ, спротив веденню розслідувань зростає з кожним днем.

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Крім того, на створення антикорупційного суду прокурори чекають уже понад два роки. Холодницький заявляв, що антикорупційний суд не зможе запрацювати і у 2018 році.

Також відомо, що в 2017 році Холодницького госпіталізували до лікарні через різке збільшення рівня цукру в крові і стрибок тиску.