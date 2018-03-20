Савченко розповіла, скільки разів була на окупованій території

За її словами, спочатку вона хотіла “побачити полонених і виявити їх”, а потім - “попередити їх про звільнення і що звільнені будуть не всі”.

Народний депутат Надія Савченко заявляє, що двічі була на окупованій території Донбасу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу у Верховній Раді.

За словами Савченко, вперше вона відвідала окуповану територію з тим, щоб, зокрема “побачити полонених і виявити їх”.

А вдруге, повідомила депутат, - “для того, щоб попередити їх про їхнє звільнення і що звільнені будуть не всі”.

“Я чудово розуміла, як буде затягуватися ситуація і чому вона політично вигідна в першу чергу Порошенку, в тому числі. Як політично вигідно розігрувати бонуси знову-таки військовополонених. Тому мені треба було попередити хлопців для того, щоб потім вони не накладали на себе руки, щоб потім у них не було депресії”, - пояснила Савченко.

За її словами, вони мали зрозуміти, що якщо "при першому звільненні не потрапили на українську територію, то в інші рази вони будуть обов’язково звільнені".