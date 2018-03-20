Савченко каже, що нардепи радили їй отруїти парламент газом (відео)

За її словами, нардепи порадили запустити газ у фільтрову систему й зробити газову камеру в залі парламенту.

Народному депутату Надії Савченко колеги-депутати нібито порадили отруїти парламент газом.

Про це Савченко заявила на брифінгу, передає телеканал "112 Україна".

Читайте також"Бабах! Що, вс**лися?": у Савченко прокоментували дивний ролик (відео)

"У парламенті від колег, коли я жартувала на тему "а не двинути б сюди гранатою", колеги порадили, що краще в фільтрову систему запустити газу й зробити газову камеру. Такі моменти теж розроблялися, такі сюрреалістичні події теж лунали. Об'єкт А повинен був все це фіксувати й постійно передавати, щоб можна було скласти цю політичну провокацію, яка наразі сталася", - сказала вона.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство має неспростовні докази, що Надія Савченко особисто давала вказівки щодо підготовки теракту у парламенті.