Брат покійного олігарха Єремєєва вимагає від вдови віддати квартиру в центрі Києва (відео)

Печерський суд Києва вже наклав арешт на шестикімнатну квартиру та машиномісце, яке належить дружині і дітям Єремєєва.

Брат покійного олігарха Ігоря Єремєєва – Євген – через суд вимагає від вдови Тетяни і своїх двох племінників - віддати йому квартиру в центрі столиці.

Як йдеться в сюжеті програми «Гроші» на телеканалі 1+1, за спробами викинути вдову із дітьми на вулицю, пані Єремєєва бачить бажання партнерів чоловіка, зокрема нардепа Степана Івахіва, помститися їй за боротьбу за спадщину.

Печерський суд Києва вже наклав арешт на шестикімнатну квартиру та машиномісце, яке належить дружині і дітям Єремєєва. Втім, вдова не здається, резюмується у сюжеті.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, Тетяна Єремеєва може потрапити в десятку найбагатших жінок України. Проте за її спадщиною відкрили полювання і замість мільйонних статків вона разом з дітьми може залишитися ні з чим. Партнери Ігоря Єремєєва вирішили "кинути" вдову і відібрати її законну частку.

Олігарх Степан Івахів намагається відсудити у вдови і дітей свого колишнього партнера по бізнесу Ігоря Єремєєва квартиру в Києві, а допомагає йому в цьому брат покійного бізнесмена - Євген.

Квартиру в Києві Ігор Єремеєв ще 10 років тому взяв в багаторічний кредит. За життя покійний встиг погасити лише частину боргу. Решта, згідно з додатками позову, платить брат померлого, чим і вказує на нібито своє право на квартиру.

Тетяна Єремєєва запевняє, що всі спроби забрати квартиру - це справа рук колишніх партнерів Сергія Лагура і Степана Івахіва.