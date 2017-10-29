Війна олігархів: ЗМІ розповіли про боротьбу за спадок нардепа Єремеєва та бізнес-махінації у стінах Ради (відео)

Історія про світ великих грошей та як мільярдні статки стають на шляху дружби, честі та совісті. Вперше Тетяна Єремеєва – дружина покійного депутата-олігарха Ігора Єремеєва відважилася розказати свою історію трагедії. Сповідь Тетяни Єремеєвої про життя, гроші та смерть у сюжеті «Українських сенсацій».

Від пошиття шкіряних курточок на шкільному подвір’ї до великого фінансового промислового монстра. Як знайомляться, чим живуть та на що готові піти колись вірні друзі заради грошей. Чим сьогодні живе сім’я загиблого депутата Єремеєва та чим заробляє в Україні.

Ігор Єремеєв – один із найбагатіших бізнесменів в Україні, народний депутат трьох скликань і засновник депутатської групи «Воля народу», а також засновник найвідомішої АЗС в Україні – WOG, статки якого експерти оцінюють в 60 млн дол. Саме Єремеєв, як справжній бізнесмен, в одну мить вирішив зробити з дружини лікарки Тетяни справжню бізнесвумен.

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Навідміну від звичних дружин олігархів, Тетяна все життя тікала від публічності і пафосу, та непокладаючи рук працювала звичайним лікарем-ординатором в офтальмологічному відділені обласної лікарні.

Клятву Гіпократа вона виконує і сьогоді, але уже у власній клініці.

«На сьогодні у нас 6 клінік у Польші і одна в Україні, яку я і очолюю», - розповіла вдова Єремеєва.

У серпні 2015 року Ігор Єремеєв загинув за улюбленою справою – нардеп поблизу рідного села упав з коня. Від удару об землю він отримав черепно-мозкову травму. Поховали Ігора Єремеєва у рідному селі, а разом з ним «поховали» і вірних друзів, з якими пліч-о-пліч ішов нардеп.

Єремеєв був співвласником групи компаній «Континіум», серед 224 компаній якої одна - найбільш відома усім мережа АЗС WOG. Товарообіг «Континіуму» насьогодні складає більше 3 млрд дол Головні бізнеснапрямки: нафтобізнес, молочний бізнес, нерухомість та ін. Сукупна вартість «Континіуму» – близько 250 млн дол.

Разом з Єремеєвим цією компанією володіли Степан Івахів, Сергій Лагур та Петро Демінський – кожен мав по 25 % акцій. Партнери були друзями, політиками і багатими підприємцями. Успіх компаній змусив колишніх друзів і партнерів, не зважаючи на смерть Єремеєва, забрати його долю в «Континіумі» і піти на підлі кроки і махінації заради своє мети.

«Ми стали заручниками ситуації, коли Цивільний кодекс, а саме розділ спадкування, на свій розсуд вирішили інтерпретувати партнери Єремеєва – Сергій Лагур та Степан Івахів.

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Хоча за законодавством після смерті увесь капітал, що мала людина переходить до першої лінії спадкоємців – дружини, дітей чи матері, у випадку Єремеєва колишні друзі та партнери вирішують забрати всі гроші колишнього нардепа собі - а це близько 63 млн дол.

Єдиним активом, який не був цікавий колишнім партнерам Єремеєва, і який вони лишили родині нардепа, стала конюшня. Опікування конюшнею стало ще одним випробування для родини Єремеєвих.

Після себе Ігор Єремеєв залишив двох дітей – Романа 22 роки та Софію 10 років.

Чи зможе вдова з двома дітьми отримати гроші загиблого чоловіка? Таємниці бізнес-імперії WOG і спадщина її загиблого власника Ігоря Єремеєва. Як народні обранці захищають свій бізнес, проштовхуючи потрібні закони і все заради того, щоб вдова Єремеєва не отримала багатомільйонний спадок.

Виявляється, гроші не тільки можуть посварити друзів, а і штовхнути їх на злочин.