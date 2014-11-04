На засіданні РНБО піднімуть питання псевдовиборів і режиму припинення вогню

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

«Крім питання щодо проведення «виборів» також буде обговорюватися ситуація у військовому плані... Буде обговорюватися питання виконання режиму припинення вогню, і після виступів членів РНБО буде прийнято відповідне рішення, про яке ми поінформуємо», - сказав Лисенко.

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Раніше повідомлялось, що сьогодні о 17.00 під головуванням президента України Петра Порошенка відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. Засідання відбудеться в Адміністрації президента.