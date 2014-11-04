Сьогодні Порошенко проведе засідання РНБО
10:43, 04 листопада 2014Політика
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Сьогодні о 17.00 під головуванням президента України Петра Порошенка відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони.
Порошенко збирає РНБО / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання відбудеться в Адміністрації президента (вул. Банкова, 11).
У прес-центрі АПУ буде забезпечено трансляцію вступного слова Порошенка.
За підсумками засідання відбудеться брифінг у прес-центрі АПУ.
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Акредитація представників ЗМІ проводиться до 14.00 за телефонами: 255-65-51 та 255-68-67.
Як повідомляв УНІАН, зверненні до співвітчизників 3 листопада президент Порошенко заявив, що РНБО розгляне питання про скасування закону щодо особливостей місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини.
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