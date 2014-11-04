Сьогодні Порошенко проведе засідання РНБО

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання відбудеться в Адміністрації президента (вул. Банкова, 11).

У прес-центрі АПУ буде забезпечено трансляцію вступного слова Порошенка.

За підсумками засідання відбудеться брифінг у прес-центрі АПУ.

Читайте такожПорошенко готовий до діалогу з усіма депутатами, обраними на Донбасі 26 жовтня

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 14.00 за телефонами: 255-65-51 та 255-68-67.

Як повідомляв УНІАН, зверненні до співвітчизників 3 листопада президент Порошенко заявив, що РНБО розгляне питання про скасування закону щодо особливостей місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини.