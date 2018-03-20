Ніколи не думала про підрив Ради так, щоб "загинули невинні разом з винними" - Савченко

Депутат не допускає, що Верховну Раду можна підірвати, якщо там є невинні люди.

Нардеп Надія Савченко заявила, що не допускає, що Верховну Раду можна підірвати, якщо там є невинні люди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

"Ніколи в житті не допускала навіть в думках і не допущу, щоб такі думки виникли в будь-кого, що ВР можна підірвати так, щоб загинули невинні разом з винними. Так може діяти тільки влада, яка прийшла на крові Майдану — їм було байдуже, помирають винні чи невинні люди. Їм треба була кров, щоб прийти", - заявила депутат.

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"Я не вони. Ніколи в житті не зірвалася у ВР жодна граната, якби там була хоч одна невинна душа", - додала Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «неспростовні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту в сесійній залі ВР.