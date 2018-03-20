Савченко порадила Луценку не брати її «на слабо»

Раніше генпрокурор заявляв, що у слідства є докази причетності Савченко до підготовки терактів у Раді.

Народний депутат України Надія Савченко (позафракційна) у відповідь на заяви щодо неї генпрокурора Юрія Луценка, заявила, що «на слабо» її брати «бєсполєзно».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

Савченко зазначила, що були заяви генпрокурора Юрія Луценка, який намагався “брати мене “на слабо”.

“Хлопці, я вже говорила — ми з вами різної крові, мене “на слабо” вам брати “бєсполєзно”, - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «неспростовні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту в сесійній залі ВР.