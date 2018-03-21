Завтра Комітет розгляне подання про затримання та арешт Савченко

Засідання має відбутися о 8.30.

Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради назначив на завтра, 22 березня, розгляд подань Генпрокуратури стосовно народного депутата Надії Савченко.

Засідання має відбутися о 8.30, повідомляється на сайті Комітету.

Зазначається, що першим питанням порядку денного буде розгляд подань від 15 березня, внесених Генеральним прокурором Юрієм Луценко, про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня у мережі оприлюднили подання на притягнення до відповідальності і затримання Савченко, згідно з яким Савченко вчинила низку тяжких злочинів проти національної безпеки України.