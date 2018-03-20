У Мережі оприлюднено подання на притягнення до відповідальності і затримання Савченко

Раніше генпрокурор заявляв, що слідчі мають у своєму розпорядженні «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки про скоєння теракту в сесійній залі ВР.

В Мережі опубліковано подання на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання Надії Савченко.

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Документи оприлюднив на своїй сторінці у Facebook нардеп Антон Геращенко.

«Рекомендую всім думаючим українцям ознайомитися з документами, що я тут публікую і скласти свою думку про дії Надії Савченко, Володимира Рубана та інших їхніх спільників», – написав депутат.

Він зазначив, що за підсумком вивчення документів прийняв рішення голосувати за зняття з Савченко депутатської недоторканності і не голосувати за її затримання і арешт.

«Поясню чому: По-перше, не хочу створювати для неї образ жертви. Для мене вона не жертва, а правопорушник. А по-друге, вважаю правильним, щоб Генеральний прокурор Юрій Луценко, замість подання на арешт Надії Савченко, подав документи на згоду Верховної Ради на її примусове обстеження в психіатричній лікарні», – пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко вніс у парламент подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко.

Луценко запевнив, що слідчі мають у своєму розпорядженні «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки про скоєння теракту в сесійній залі ВР.