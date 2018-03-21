"Я ніколи не бачила таких переляканих очей": Савченко прокоментувала скандал зі зброєю в Раді

Савченко заявила, що розповість чи були при ній гранати і пістолет в Раді тільки "під детектором брехні у прямому ефірі".

Народний депутат Надія Савченко прокоментувала інформацію про те, що нещодавно її запідозрили у тому, що вона пронесла гранати і пістолет у ВР.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода". За її словами, у одного з гостей Верховної Ради виникло припущення, що вона озброєна.

"Я – народний депутат України, і мене і мої речі не може оглядати хто б то не було у Верховній Раді, є закон. Я зайшла, і в одного з гостей Верховної Ради виникло припущення, що я озброєна. А я не стала це спростовувати і обговорювати! Відповідно, цих гранат і пістолета ніхто не бачив, просто людина оперативно поширила панічну інформацію. Чи були вони там, я скажу тільки під детектором брехні у прямому ефірі", - заявила Савченко.

Однак, за її словами, їй приємно було побачити реакцію залу Верховної Ради.

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"Так що 15 березня була фантазія окремих людей і їхні припущення. Але як же було приємно потім побачити реакцію залу Верховної Ради! Я ніколи не бачила таких переляканих очей в парламенті! Я не бачила їх, коли міліція билася з народом, коли лилася кров, я не бачила таких очей, коли йшли повідомлення про обстріл міст на Донбасі, проблеми на фронті... Депутати завжди спокійні, цинічні і такі фривольні. При будь-яких новинах вони говорять в основному про своє, і раптом вони перший раз відчули загрозу для себе особисто. Так приємно було з'ясувати, що люди влади знають, що вони смертні! Як же вони були налякані, як втекли із зали", - додала Савченко.

Раніше ЗМІ писали, що, за інформацією джерел у парламенті, Надія Савченко занесла в зал парламенту три гранати і пістолет. Саме через це депутата нібито змусили покинути сесійну залу Ради.

Народний депутат, представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що депутата Надію Савченко вивели з сесійної зали Верховної Ради, оскільки за її участі виникла певна загрозлива ситуація.

Сама ж Савченко пізніше розповіла, що в парламенті вона була з нагородною зброєю.