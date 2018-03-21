Нардеп-скандал: Савченко каже, що кілька років "підриває" інтернет
Народний депутат України Надія Савченко розповіла, як скандали довкола неї вплинуть на репутацію. Йдеться про нашумілу історію нібито з пістолетом і трьома гранатами у сумці депутата в залі засідань Ради
"Моя репутація вся побудована на скандалах! Введіть у будь-якій пошуковій системі моє прізвище – і отримаєте дивовижний результат. Я два роки провела у в'язниці, два роки на волі - і весь час залишаюся в топі новин запитів практично в усьому світі", - розповіла вона в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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"Те, що кажу я, кажуть наші люди на кожній кухні й на кожній вулиці – і про Верховну Раду, і про президента, і про генерального прокурора", - заявила Савченко.
Нардеп переконана, що якщо українці припинять говорити на кухнях й писати в інтернеті: "От би вас підірвати і добити з автомата", то "влада переможе народ, і ми станемо схожими на Росію". Цього, наголосила вона, допустити не можна.
Як повідомляв УНІАН, 20 березня в мережі оприлюднили подання на притягнення до відповідальності і затримання Савченко, згідно з яким Савченко вчинила низку тяжких злочинів проти національної безпеки України.