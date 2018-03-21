Савченко хоче повернути собі місце в комітеті ВР з нацбезпеки

Депутат вважає, що відповідна постанова Верховної Ради про виключення її зі складу комітету є "незаконною та підлягає скасуванню" через відсутність підстав для ухвалення рішення.

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко оскаржила у Верховному суді рішення парламенту про виключення її зі складу Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Про це вона написала на своїй сторінці Facebook.

"Сьогодні мною було подано адміністративний позов до Верховного Суду України про визнання незаконною та скасування Постанови Верховної Ради України щодо виключення мене із членів Комітету з національної безпеки та оборони", - зазначила депутат.

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На думку Савченко, постанова є "незаконною та підлягає скасуванню" через відсутність підстав для ухвалення такого рішення.

"Неможливо виключити члена комiтету з комiтету. В законодавствi України є тiльки механiзми вiдкликання Голови комiтету, заступника голови та секретаря комiтету", - написала депутат.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки і оборони.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Комітет ВР з нацбезпеки й оборони ще 18 січня 2017 року ухвалив рішення винести на голосування до сесійної зали постанову щодо виключення Савченко з його складу. Таке рішення було прийняте після заслуховування інформації від СБУ щодо неповноважних дій Савченко у вирішенні питання про звільнення заручників та публікації списків їхніх прізвищ.