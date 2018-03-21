Савченко прийшла на засідання Комітету ВР з нацбезпеки, з якого її виключили

Савченко заявила, що оскаржила в суді рішення парламенту про виключення її зі складу комітету і назвавши це рішення незаконним.

Народний депутат Надія Савченко прийшла на засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, зі складу якого її виключили.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні комітету не було кворуму, відбувалися розмови між членами комітету. У цей час до приміщення зайшла Савченко.

Вона заявила, що оскаржила в суді рішення парламенту про виключення її зі складу комітету і назвавши це рішення незаконним.

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Водночас присутні негативно сприйняли прихід Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Комітет ВР з нацбезпеки та оборони ще 18 січня ухвалив рішення винести на голосування до сесійної зали постанову щодо виключення Савченко з його складу. Таке рішення було прийняте після заслуховування інформації від СБУ про неповноважні дії Савченко у вирішенні питання звільнення заручників та публікації списків їхніх прізвищ.

Сьогодні, 21 березня, Савченко написала на своїй сторінці у Facebook, що оскаржила у Верховному суді рішення парламенту про виключення її з комітету.