Порошенко сподівається, що РНБО і Рада скасують закон про особливий статус Донбасу

Про це він написав у Твіттері.

«Я переконаний, що РНБО і Верховна Рада підтримають наше рішення скасувати закон про особливе місцеве самоврядування», - зазначив глава держави.

Перед цим президент на своїй сторінці у Твіттері написав: «Україна була, є і залишається твердим прихильником миру».

Україна була, є і залишається твердим прихильником миру. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 4, 2014

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня президент підписав Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Документом визначається тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевої влади в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Особливий порядок на зазначених територіях запроваджується законом тимчасово, на три роки, з дня набрання ним чинності.

Законодавство України в окремих районах Донецької та Луганської областей на період дії особливого порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених цим документом.

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Управління в містах, селах і селищах здійснюється територіальними громадами через органи місцевого самоврядування відповідно до Конституції і законів України. Позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних і міських голів в окремих районах Донецької і Луганської областей призначаються на 7 грудня 2014 року.

2 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей підтримувані Росією терористичні угрупування організували вибори глав «республік» і депутатів "народних рад" «ЛНР» і «ДНР».

Офіційний Київ, ЄС і США засудили проведення «виборів» у «ДНР» і «ЛНР» і не мають наміру визнавати їх підсумки.

Росія ж вважає, що «вибори» в «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським домовленостям.