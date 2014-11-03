Завтра РНБО розгляне скасування закону про особливий статус окремих районів Донбасу (відеозвернення)

Завтра Рада національної безпеки та оборони розгляне питання про скасування закону щодо особливостей місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини.

Про це у своєму зверненні до співвітчизників заявив президент України Петро Порошенко.

Зокрема, він наголосив, що Україна неухильно дотримується духу і букви Мінського протоколу, але на фоні грубого його попрання іншими сторонами влада має внести корективи в свій план дій.

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«Завтра проведу засідання Ради національної безпеки і оборони, де всебічно проаналізуємо обстановку, внесемо необхідні зміни в сценарії наших дій - виходячи як з оптимістичних, так і песимістичних прогнозів», - зазначив Порошенко, додавши, що нову ситуацію, яка склалася, він сьогодні вже обговорив з міністром оборони.

«Одне із питань, яке я винесу на розгляд РНБО, - скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини. Свого часу цей закон виконав надзвичайно важливу роль в зупиненні зовнішньої інтервенції, мобілізації підтримки світом Мінських мирних домовленостей, щирості намірів України щодо деескалації ситуації на Донбасі. Ми продемонстрували мешканцям Донецької і Луганської областей і зовнішньому світові щире прагнення Києва до політичного врегулювання. Таку можливість бойовики відкинули. Проведення псевдовиборів торпедувало закон і різко загострило ситуацію на Донбасі. Ті широкі повноваження, які передбачав закон, ми готові надавати лише легітимно обраним органам місцевого самоврядування. А не бандитам, які самі себе вінчають на царство», - підкреслив Порошенко.

При цьому, за його словами, «децентралізація залишається в нашому арсеналі як ключовий елемент політичного врегулювання на Донбасі. Ми готові будемо ухвалити новий закон - при поверненні всіх сторін до виконання Мінського протоколу. У разі припинення вогню, створення буферної зони, встановлення контролю за кордоном. І зрозумілих кроків, які б означали задній хід бойовиків у питанні про так звані вибори 2 листопада».

Президент зазначив, що новий закон передбачатиме чіткі межі районів з особливим порядком місцевого самоврядування у чіткій відповідності з Мінськими домовленостями. «І бюджетну децентралізацію, яка зніме подразливе питання, хто ж кого годує. Вона дозволить цим районам самим на основі власних ресурсів відповідати за своє фінансування. Кожному – по труду», - додав він.

Порошенко наголосив, що міжнародний фонд, який буде наповнюватись в том числі й за участі закордонних партнерів, повною мірою забезпечить відновлення інфраструктури Донбасу за умови відновлення там української влади, миру, спокою і безпеки.

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Також він зазначив, що з часом запропонує парламенту ухвалити закон про створення там вільної економічної зони із спеціальним режимом торговельних відносин з Євросоюзом та Росією.

«Незважаючи на провокації, дипломатичний шлях врегулювання для українського керівництва залишається пріоритетом. Але водночас ми продовжимо інтенсивне зміцнення нашої обороноздатності на випадок, якщо події будуть розвиватися всупереч нашим бажанням. Це питання теж розглядатиметься завтра на засіданні РНБО», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей підтримувані Росією терористичні угрупування організували вибори глав «республік» і депутатів "народних рад" «ЛНР» і «ДНР».

Офіційний Київ, ЄС і США засудили проведення «виборів» у «ДНР» і «ЛНР» і не мають наміру визнавати їх підсумки.

Росія ж вважає, що «вибори» в «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським домовленостям.

Довідка УНІАН. 16 жовтня президент підписав Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Документом визначається тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевої влади в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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Особливий порядок на зазначених територіях запроваджується законом тимчасово, на три роки, з дня набрання ним чинності.

Законодавство України в окремих районах Донецької та Луганської областей на період дії особливого порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених цим документом.

Управління в містах, селах і селищах здійснюється територіальними громадами через органи місцевого самоврядування відповідно до Конституції і законів України. Позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних і міських голів в окремих районах Донецької і Луганської областей призначаються на 7 грудня 2014 року.