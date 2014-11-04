Рада розгляне скасування закону про амністію бойовиків

Тексту проекту постанови на сайті парламенту наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада ухвалила в закритому режимі президентський Закон "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей", яким передбачено звільнити за певних умов від кримінальної та адміністративної відповідальності деякі категорії збройних формувань та осіб.

Документом «пропонується звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили в період з 22 лютого 2014 року по день набрання чинності Законом включно на території Донецької, Луганської областей, на якій проводилась антитерористична операція, діяння, що містять ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, і які під час вчинення зазначених діянь були учасниками збройних формувань або особами, задіяними в діяльності таких формувань, та/або брали участь в діяльності самопроголошених органів в Донецькій, Луганській областях або протидіяли проведенню антитерористичної операції».

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Названі особи звільнятимуться від кримінальної відповідальності за умови, що вони до спливу місяця з моменту набрання чинності Законом звільнили або не утримують заручників, добровільно здали державним органам або не зберігають вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, військову техніку, не займають будівлі, приміщення державних органів і органів місцевого самоврядування та не беруть участі у блокуванні роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у Донецькій та Луганській областях, про що подали відповідну заяву в орган досудового розслідування, який здійснює кримінальне провадження. Відповідні кримінальні провадження підлягатимуть закриттю.

Сьогодні, 4 листопада, президент України Петро Порошенко запропонував РНБО і парламенту скасувати закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини.