Савченко зверталася до офіцерів ЗСУ з проханням підготовки терактів - Луценко (відео)

Саченко і Рубан, за словами Луценка, шукали співучасників та виконавців теракту протягом літа-осені 2017 року.

Народний депутат Надія Савченко зверталася до офіцерів Збройних сил України з проханням підготовки терактів проти вищого керівництва країни.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив під час засідання регламентного комітету Верховної Ради, де розглядається питання про притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, передає "112 Україна".

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"Протягом літа-осені 2017 року Рубан і народний депутат Савченко підшукували співучасників і виконавців терористичного акту. Особисто народний депутат Савченко зверталася з такою пропозицією до окремих офіцерів різних частин ЗСУ. Влітку 2017 року народний депутат України Савченко звернулася з такою пропозицією до офіцерів 8 полку спеціального призначення ЗСУ, які дислокуються в Харкові, а на момент контакту з народним депутатом України перебували в зоні АТО. Офіцери Березень, Захарченков, Лещ, Кіт отримали особисто від неї (Савченко) пропозицію вчинити терористичні акти для знищення вищого керівництва української держави, захоплення адміністративних будівель, створення хаосу, повалення конституційного ладу, захоплення влади", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Комітет ВР з нацбезпеки та оборони ще 18 січня ухвалив рішення винести на голосування до сесійної зали постанову щодо виключення Савченко з його складу. Таке рішення було прийняте після заслуховування інформації від СБУ про неповноважні дії Савченко у вирішенні питання звільнення заручників та публікації списків їхніх прізвищ.

21 березня Савченко написала на своїй сторінці у Facebook, що оскаржила у Верховному суді рішення парламенту про виключення її з комітету.