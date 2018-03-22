В очікуванні ймовірного арешту Савченко: під Радою вишикувалися журналісти та активісти (фото)

Нардепа Савченко підозрюють у підготовці теракту.

У четвер, 22 березня, Верховна Рада спробує зняти недоторканність та дозволити арешт народного депутата Надії Савченко.

У ці хвилини має розпочатися засідання регламентного комітету, який має розглянути це питання до винесення на голосування, аби встигнути до відкриття засідання. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Від самого ранку біля стін парламенту вже зібралося чимало активістів. Біля входу до Ради вишикувалися десятки журналістів, аби першими зайняти вигідні місця у ложі для преси, щоб відзняти на відео та фото важливу політичну подію.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Комітет ВР з нацбезпеки та оборони ще 18 січня ухвалив рішення винести на голосування до сесійної зали постанову щодо виключення Савченко з його складу. Таке рішення було прийняте після заслуховування інформації від СБУ про неповноважні дії Савченко у вирішенні питання звільнення заручників та публікації списків їхніх прізвищ.

21 березня Савченко написала на своїй сторінці у Facebook, що оскаржила у Верховному суді рішення парламенту про виключення її з комітету.