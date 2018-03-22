Савченко розповіла, як агент СБУ намагався завербувати її через ліжко

09:32, 22 березня 2018
Політика
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Савченко розповіла про агента, у якого не вийшло її завербувати / Фото УНІАН

Виступаючи, вона розповіла, як її намагався завербувати агент СБУ, "в перший же день знайомства затягуючи у ліжко".

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"Не виходить тебе - затягують твою сестру. Не виходить сестру - затягують твою помічницю. Ну, якось, знаєте - у нього не встав, у мене не змокріло. Ну так вийшло. Не ведуся я на такі дешеві вербовки", - сказала Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони. Вона оскаржила це рішення у Верховному суді.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Комітет ВР з нацбезпеки та оборони ще 18 січня ухвалив рішення винести на голосування до сесійної зали постанову щодо виключення Савченко з його складу. Таке рішення було прийняте після заслуховування інформації від СБУ про неповноважні дії Савченко у вирішенні питання звільнення заручників та публікації списків їхніх прізвищ.

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Теги: #Надія Савченко#скандальна заява Савченко