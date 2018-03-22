Савченко розповіла, як агент СБУ намагався завербувати її через ліжко

Савченко на засіданні комітету Ради заявила, що не "ведеться" на "дешеві вербовки".

У четвер, 22 березня, комітет Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту розглядає три подання генерального прокурора Юрія Луценка щодо народного депутата Надії Савченко. Йдеться про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Савченко.

Виступаючи, вона розповіла, як її намагався завербувати агент СБУ, "в перший же день знайомства затягуючи у ліжко".

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"Не виходить тебе - затягують твою сестру. Не виходить сестру - затягують твою помічницю. Ну, якось, знаєте - у нього не встав, у мене не змокріло. Ну так вийшло. Не ведуся я на такі дешеві вербовки", - сказала Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони. Вона оскаржила це рішення у Верховному суді.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Комітет ВР з нацбезпеки та оборони ще 18 січня ухвалив рішення винести на голосування до сесійної зали постанову щодо виключення Савченко з його складу. Таке рішення було прийняте після заслуховування інформації від СБУ про неповноважні дії Савченко у вирішенні питання звільнення заручників та публікації списків їхніх прізвищ.