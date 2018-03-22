Росія надавала зброю для терактів проти вищого керівництва України - Луценко

Про це Луценко заявив під час засідання Регламентного комітету Верховної Ради, де розглядається питання про притягнення Савченко до кримінальної відповідальності.

Росія надавала зброю для терактів проти вищого керівництва України.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив під час засідання Регламентного комітету Верховної Ради, де розглядається питання про притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності, передає "112 Україна".

"Ми маємо факти, які показують участь РФ, як ворога української держави, у наданні зброї особам, які запланували і готувалися до вчинення терористичного акту проти вищого керівництва держави, мирного населення столиці з метою повалення конституційного ладу", - сказав він.

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Як повідомлялося, Луценко також заявив, що Савченко зверталася до офіцерів Збройних сил України з проханням підготовки терактів проти вищого керівництва країни.

15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки і оборони. Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс у парламент подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

За словами Луценка, слідчі мають «неспростовні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту в сесійній залі ВР. Комітет ВР з нацбезпеки і оборони ще 18 січня прийняв рішення винести на голосування в сесійний зал постанову про виключення Савченко з його складу.