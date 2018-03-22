Савченко принесла на комітет Ради гранати (фото, відео)

Савченко дістала із пакета два фрукти і поклала перед собою.

Народний депутат Надія Савченко принесла на засідання регламентного комітету ВР, який розглядає подання щодо зняття з неї недоторканності, два гранати.

"Дуже важливо було показати зараз вам, що ви ходите дуже близько біля смерті. Вас всіх лякає, були в мене гранати, чи не були в сумочці. Були в мене гранати. Гранати були. Ось. Гранати були", - сказала Савченко, слова якої передає "Українська правда".

Читайте такожКомітет Ради розглядає подання ГПУ щодо згоди на затримання й арешт Савченко (пряма трансляція)

Вона взяла пакетик, що лежав біля неї на столі, дістала два фрукти і поклала перед собою.

Савченко також розповіла про інцидент у Верховній Раді 15 березня, звідки її вивели нібито через гранати в сумці.

За її словами, ці чутки розпустив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Коли я зайшла у Верховну Раду, і пішов слух, яких пустив Матіос, що я несу гранати, бо в мене важка сумка. Там було дві пачки паперу, ну і звичайно гранати (Савченко вказала на фрукти перед собою – ред.), то ви б бачили реакцію Верховної Ради – люди витягували карточку і перелазили по стільцях. Їм говорили, що розльот Ф-1 200 м – порахуйте периметр – ви далеко не втечете, то це перетворювалося на казковий цирк", - сказала Савченко.