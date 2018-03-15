"Виникла загрозлива ситуація": в парламенті розповіли, чому Савченко вигнали з Ради

У кулуарах парламенту депутати повідомляють, що Савченко нібито принесла у Верховну Раду гранату.

Народний депутат, представник президента в парламенті Ірина Луценко заявляє, що депутат Надія Савченко сьогодні вивели з сесійної зали Верховної Ради, оскільки за її участю виникла певна загрозлива ситуація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказала, відповідаючи на запитання журналістів, чи нададуть Савченко слово на засіданні ВР для пояснення своєї позиції.

«Я думаю, що кожен депутат має право на виступ, кожен депутат має право на слово у Верховній Раді. Якщо Надія Савченко попросить це слово, то, беззаперечно, вона буде мати право на виступ, право на пояснення, як і кожен народний депутат», - заявила Луценко.

За її словами, Савченко сьогодні вивели із сесійної зали.

«Ви ж знаєте, її вивели сьогодні із зали, була певна ситуація, яка носила ознаки загрози для оточуючих. Надію Савченко попросили вийти з зали», - сказала Луценко.

При цьому вона не розповіла деталі інциденту.

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Разом з тим у кулуарах парламенту депутати повідомляють, що Савченко нібито принесла у ВР гранату, але жоден співрозмовник не підтвердив, що особисто бачив цей вибуховий пристрій або будь-яку іншу зброю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 березня, Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.

Крім того, сьогодні, 15 березня, генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.