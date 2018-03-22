Рада зняла недоторканність з Савченко і дозволила її заарештувати

13:46, 22 березня 2018
Політика
6573
Раніше парламент виключив Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, відбулося три голосування окремо за кожне подання.

За поданням генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності проголосував 291 народний депутат.

За подання про надання згоди на затримання Савченко проголосували 277 народних депутатів.

За надання згоди на арешт Савченко проголосували 268 народних депутатів.

Після цього Савченко здала свою картку для голосування та пішла із сесійної зали парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня парламент виключив Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Читайте також"Щоб закінчити війну, треба підірвати Захарченка, а не Раду!": Луценко і Савченко жорстко посперечалися на комітеті

Згідно з інформацією ГПУ, участь у першому перевезенні зброї з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію у листопаді 2017 року для вчинення терактів брали затриманий керівник ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан і народний депутат України Надія Савченко.

Савченко перед засіданням Ради
Савченко перед засіданням Ради /  © REUTERS
Савченко перед засіданням Ради
Савченко перед засіданням Ради /  © REUTERS
Охорона Ради оглядає речі Савченко на вході до будівлі
Охорона Ради оглядає речі Савченко на вході до будівлі /  © УНІАН
Охорона Ради оглядає речі Савченко на вході до будівлі
Охорона Ради оглядає речі Савченко на вході до будівлі /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Савченко спілкується з іншими нардепами перед розглядом її питання
Савченко спілкується з іншими нардепами перед розглядом її питання /  © УНІАН
Савченко спілкується з іншими нардепами перед розглядом її питання
Савченко спілкується з іншими нардепами перед розглядом її питання /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка /  © REUTERS
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка /  © REUTERS
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка /  © УНІАН
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка
Надія Савченко слухає виступ генпрокурора Юрія Луценка /  © REUTERS
© REUTERS
© УНІАН
© УНІАН
Савченко виступає в Раді перед голосуванням за її арешт
Савченко виступає в Раді перед голосуванням за її арешт /  © УНІАН
Савченко виступає в Раді перед голосуванням за її арешт
Савченко виступає в Раді перед голосуванням за її арешт /  © УНІАН
Савченко з нагородою героя України під час свого виступу
Савченко з нагородою героя України під час свого виступу /  © REUTERS
Савченко виступає в Раді перед голосуванням за її арешт
Савченко виступає в Раді перед голосуванням за її арешт /  © УНІАН
Савченко з депутатським мандатом у Раді
Савченко з депутатським мандатом у Раді /  © REUTERS
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт /  © УНІАН
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт /  © УНІАН
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт /  © УНІАН
Савченко після вручення підозри
Савченко після вручення підозри /  © УНІАН
Савченко після вручення підозри
Савченко після вручення підозри /  © УНІАН

Савченко закидають вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 (Готування до злочину) , ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1. ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 112 (Посягання на життя державного чи громадського діяча), ч.3 ст. 258 (Терористичний акт), ч.1 ст.253-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Звинувачення на адресу Савченко в Україні
Теги: #Рада#арешт#теракт#Надія Савченко