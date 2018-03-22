Рада зняла недоторканність з Савченко і дозволила її заарештувати

Слідчі мають "незаперечні докази" того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Верховна Рада України дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

Як передає кореспондент УНІАН, відбулося три голосування окремо за кожне подання.

За поданням генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності проголосував 291 народний депутат.

За подання про надання згоди на затримання Савченко проголосували 277 народних депутатів.

За надання згоди на арешт Савченко проголосували 268 народних депутатів.

Після цього Савченко здала свою картку для голосування та пішла із сесійної зали парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня парламент виключив Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки та оборони.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

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Згідно з інформацією ГПУ, участь у першому перевезенні зброї з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію у листопаді 2017 року для вчинення терактів брали затриманий керівник ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан і народний депутат України Надія Савченко.

Савченко закидають вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 (Готування до злочину) , ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1. ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 112 (Посягання на життя державного чи громадського діяча), ч.3 ст. 258 (Терористичний акт), ч.1 ст.253-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.