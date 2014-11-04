НАТО: Російські війська наближаються до кордону з Україною
20:50, 04 листопада 2014Політика
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НАТО виявило переміщення російських військ до кордону з Україною. Про це повідомляє у вівторок, 4 листопада, агентство Reuters з посиланням на слова глави організації Йенса Столтенберга.
REUTERS
Про це він заявив на прес-конференції з представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Фредеріка Могеріні.
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«Ми бачимо, як російські війська наближаються до кордону з Україною», - повідомив Столтенберг, передає Дождь.
Крім того, він зазначив, що Росія до цих пір підтримує і навчає сепаратистів. Крім цього, Росія постачає їм спорядження.
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