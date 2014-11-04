НАТО: Російські війська наближаються до кордону з Україною

Про це він заявив на прес-конференції з представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Фредеріка Могеріні.

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«Ми бачимо, як російські війська наближаються до кордону з Україною», - повідомив Столтенберг, передає Дождь.

Крім того, він зазначив, що Росія до цих пір підтримує і навчає сепаратистів. Крім цього, Росія постачає їм спорядження.