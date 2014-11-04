НАТО просить Пентагон направити до східної Європи додаткові війська
Головнокомандувач об`єднаних збройних сил Організації НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав повідомив журналістам у Пентагоні, що додаткові ротаційні війська потрібні, тому що перед Європою з’явились нові виклики через дії Росії та повстанців “Ісламської держави Іраку та Леванту” в Сирії.
“Через підвищений тиск, який ми відчуваємо в східній Європі зараз, і через заходи з забезпечення (безпеки), які ми вживаємо в Балтійських країнах, Польщі та Румунії, ми вимагаємо додаткової ротаційної присутності”, - сказав Брідлав, передає Stars and Stripes.
Разом з тим він не розповів, які завдання будуть поставлені новим військам в тому разі, якщо вони будуть розміщені в східній Європі.
Читайте такожРосійські літаки провокують сили НАТО За його словами, присутність російських військ вздовж українського кордону знизилась з 18 батальйонів, що було за його твердженням найбільшою цифрою, до 7 батальйонів, але кількість російських солдат залишається невідомою.
При цьому він стверджує, що російські війська на кордоні залишаються досить активними, а також деяка техніка була переміщена ближче до кордону напередодні так званих сепаратистських виборів.
Нагадаємо, раніше Брідлав заявив, що дії Росії в контексті української кризи можуть призвести до замороження конфлікту на сході України.