Пішла, але обіцяла повернутися: Савченко покинула Раду

Зараз Савченко на вулиці спілкується з мітингувальниками.

Народний депутат Надія Савченко покинула приміщення Верховної Ради, однак висловила намір взяти участь у пленарному засіданні парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту Павло Пинзеникк сказав журналістам, відповідаючи на запитання про те, що Савченко після засідання цього комітету вийшла з будівлі парламенту і не повідомила, чи ще повернеться.

“Вона мені сказала, що вона має намір взяти участь у пленарному засіданні”, - зауважив Пинзеник.

Читайте також"Жуйте гранати" - "Може, метнути?": Савченко посварилася з Луценком на комітеті РадиВодночас пізніше в кулуарах ВР Савченко, яка швидко прямувала від сесійної зали до виходу з будівлі, на запитання кореспондента УНІАН, чи братиме вона сьогодні участь у розгляді подань Генпрокуратури щодо неї, нічого не відповіла, посміхнулася та вийшла з Верховної Ради. Зараз Савченко на вулиці спілкується з мітингувальниками.

Навпроти центрального входу до будівлі Верховної Ради України проходять акції на підтримку Савченко та проти неї. Всього на площі Конституції зібралося близько 100 людей.

Візуально вони не розділені на два табори, вони стоять усі поруч з гаслами протилежного змісту. Так, одні з них тримають плакати з написами: “Надія - патріот, Рада - зрадниця” та “Надія є”.

Водночас, плакатів проти Савченко більше. Зокрема на них написано: “Скажіть ні путінській свині”, “Поверніть Надію Вовці” та “Путін думає - Надя говорить”.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України визнав законними та обгрунтованими всі три подання генерального прокурора Юрія Луценка щодо позафракційного народного депутата Надії Савченко та одноголосно рекомендував ВР дозволити арешт Савченко.