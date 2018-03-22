Луценко пояснив, чому співучасників підготовки теракту не затримали разом із Савченко та Рубаном

За словами Луценка, влітку 2017 року Савченко звернулася до низки офіцерів з пропозицією вчинення теракту у ВР.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що інших учасників підготовки терористичного акту у центрі Києва не затримували, оскільки вони повідомили правоохоронцям про підготовку злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді під час представлення подання про зняття з народного депутата України Надії Савченко депутатської недоторканності.

«Рубан та Савченко були впевнені, що офіцери полку спецназу і їхні підлеглі є співучасниками запланованого повалення конституційного ладу України, і після першої доставки партії зброї з території «ДНР» відверто описували та реалізовували разом з ними свій злочинний умисел», - сказав Луценко.

«Цим пояснюється, чому власне інших учасників не арештовують. Слава Богу, що ці офіцери не послали під три чорти з такими ідеями терористичного акту, а звернулися в СБУ і зафіксували підготовку цієї дії», - додав генпрокурор.

За інформацією Луценка, влітку 2017 року Савченко звернулася з пропозицією вчинення теракту та повалення конституційного ладу до офіцерів восьмого полку спеціального призначення, який дислокується в місті Хмельницькому, а саме до офіцерів “Березня”, “Захарченкова”, “Ляща” та “Кота”.

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Офіцери “Березень” та “Лящ” фігурують на записаному в рамках негласних слідчих (розшукових) дій відео, яке було продемонстровано у Верховній Раді. На відео їхні голоси були змінені, а обличчя приховані.

Також Луценко заявив, що Служба безпеки і військова прокуратура мають встановити ляльковода», який керує антиукраїнською діяльностю.

«Рубан і Савченко не є окремим епізодом. Впевнений в тому, що він координується з усіма іншими елементами антиукраїнської діяльності. І Служба безпеки України, і військова прокуратура мають головне завдання - встановити того «ляльковода», який заряджає листівками, грошима, мінами, гранатами проти Української держави. Тому сьогодні тільки початок процесу, а не кінець. Ми здогадуємося хто цей «ляльковод». Ми чуємо тут гасла так званого «Українського вибору» (лідером «Українського вибору» є Віктор Медведчук - УНІАН», - заявив він.

Після цього ряд народних депутатів почали вигукувати: «Медведчук!».

Луценко запевнив, що зробить усе, щоб оголосити у ВР не тільки прізвище, а про «притягнення головного ворога України, який організовує внутрішній підривний антиукраїнський фронт».

Після цієї заяви частина депутатів знову почали вигукувати: «Медведчук!».

Також Луценко повідомив, що протягом останніх місяців правоохоронці виявили антиукраїнську мережу. «За останні місяці Служба безпеки України разом з Генпрокуратурою та іншими спецпідрозділами правоохоронних органів виявила велику мережу антиукраїнських центрів — в Херсоні, Харкові, Львові, під Києвом. Всі вони отримують кошти на свою діяльність, за голосування у сесіях облрад про імпічмент, що розхитує довіру взагалі до інституції президента, а не до конкретної особи, за те, щоб купити усіх депутатів огульно, для того, щоб Україна не вірила нікому», - сказав Луценко і додав, що «терористичний дует Рубана-Савченко» є елементом цієї мережі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада розглядає внесені 15 березня генпрокурором Луценком подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

Під час представлення подання Луценко продемонстрував народним депутатам відео, на якому особи, схожі на депутата Савченко та керівника ГО «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, обговорюють план вчинення теракту у ВР.

У ГПУ інкримінують Савченко вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.