Савченко повідомили про підозру і затримали у Раді (відео)

Слідчий зачитав Савченко підозру і повідомив, що її затримано.

Слідчий Служби безпеки України Олександр Томусяк у будівлі Верховної Ради повідомив народному депутату Надії Савченко про підозру у вчиненні злочину.

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Як передає кореспондент УНІАН, слідчий сказав Савченко: "На підставі постанови Верховної Ради від 22 березня 2018 року про зняття з народного депутата України Савченко недоторканності та надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, а також обрання запобіжного заходу в порядку ст. 208 КПК України, затримую Вас за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 ККУ, ч. 1 ст. 114, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 112 ККУ і ч. 1 ст. 258 ККУ. Вручаю Вам пам’ятку підозрюваної особи і пропоную Вам пройти зі мною до Управління СБУ у Києві та Київській області для складання протоколу затримання та застосування до Вас заходів, передбачених законодавством".

Томусяк запропонував Савченко поїхати до СБУ на автомобілі, але вона у відповідь запропонувала пройтися пішки. Слідчий погодився.

Як передає кореспондент УНІАН, разом зі слідчим нардеп зайшла до Управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Під будівлею перебувають представники ЗМІ та прихильники Савченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, Верховна Рада розглянула внесені 15 березня генпрокурором Луценком подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко. Депутати надали свою згоду за усіма трьома поданнями.

Під час представлення подання Луценко продемонстрував народним депутатам відео, на якому особи, схожі на депутата Савченко та керівника ГО «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, обговорюють план вчинення теракту у ВР.

У ГПУ інкримінують Савченко вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.