Хто проти: поіменне голосування у Раді щодо арешту Савченко (документ)

Більшість із тих, хто голосував проти арешту Савченко, - "опоблоківці".

На сайті парламенту оприлюднено список із поіменним голосуванням за арешт депутата Надії Савченко.

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Проти арешту Савченко голосували два нардепи від БПП - Вадим Кривохатько та Олексій Корнацький; позафракційний Євген Мураєв; від "Опоблоку" - Михайло Добкін, Євген Балицький, Вадим Новинський, Вадим Рабінович, Микола Скорик, Ігор Шурма та Нестор Шуфрич.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

За поданням генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності проголосував 291 народний депутат.

За подання про надання згоди на затримання Савченко проголосували 277 народних депутатів.

За надання згоди на арешт Савченко проголосували 268 народних депутатів.