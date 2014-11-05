Тимчук: Найскладніша ситуація – в районі Дебальцевого та Донецька
08:03, 05 листопада 2014Політика
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В зоні АТО відзначається різка активізація військ РФ і бойовиків, пов'язана з отриманням боєприпасів, доставлених на Донбас з так званими «гуманітарними» конвоями з РФ.
В зоні АТО відзначено активізацію бойовиків / УНІАН
Як повідомив у Facebook координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, за минулу добу позиції сил АТО були обстріляні більш 40 разів.
Найбільш напружена ситуація на Дебальцевському та Донецькому напрямках - відповідно 18 і 10 вогневих ударів.
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