На Донеччині бойовики обстрілюють блокпости та аеропорт – штаб АТО

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі АТО.

"Вночі в Донецькій області бойовики здійснили мінометний обстріл нашого блокпосту, що розташований у н.п. Миколаївка та обстріляли зі стрілецької зброї і гранатометів Донецький аеропорт", – йдеться в повідомленні.

У той же час, зазначається, що обстановка на півдні зони АТО під контролем силовиків. Обстрілів позицій українських військовослужбовців не відбулось.

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